Bedrijven richten COVID-19 Support Fund op in Suriname

Drie lokale bedrijven: Staatsolie N.V., Fernandes Concern Beheer en Surinam Plastics Manufacturing N.V. hebben het initiatief genomen om de particuliere sector te mobiliseren om financiële steun te verlenen aan onze lokale zorginstellingen vanwege de uitbraak van Covid-19 in Suriname. Ze beseffen dat juist in deze tijd, waarin social distance gehouden moet worden, bedrijven zich kunnen onderscheiden door te verbinden en als Surinamers samen te komen, met één doel: de gezondheid van onze samenleving.

Samen hebben deze bedrijven reeds euro 170.000 uitgegeven voor dringend aangevraagde onderdelen en apparatuur voor de Intensive Care Unit (ICU) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De Surinaamse intensive care-infrastructuur heeft in het licht van deze pandemie echter aanzienlijke aanvullende ondersteuning nodig. Daarom de oproep aan u om dit fonds te ondersteunen.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zet zich als partner in dit project in om meer fondsen te werven ter ondersteuning van ons zorgsysteem. Daarnaast is de VSB ook verantwoordelijk voor het beheer van het ‘VSB Covid-19 Support Fonds’.

De VSB heeft toegezegd om maandelijks rapportages te doen namens de bijdragers en belanghebbenden. Dit zal geschieden met ondersteuning van het accountantskantoor Lakhisaran & Partners N.V. Het fonds is in eerste instantie bedoeld om de ICU-infrastructuur te ondersteunen. Als de donaties dit toelaten, zal het fonds ook helpen met eerstelijnsverdedigingsvereisten zoals het opzetten van quarantaine locaties.

The Back Lot werkt belangeloos mee aan deze fondsenwervingscampagne die gericht is op het Surinaamse bedrijfsleven.

Als u bereid bent om mee te doen, kunt u uw bijdrage leveren aan het volgende account:

Bank: Finabank

Deposit to: VSB Covid-19 Support Fund

SRD account: 1000665378

USD account: 1000665386

EUR account: 1000665394

Indien u rechtstreeks financiële steun wenst te verlenen, neemt u dan contact op met het Bureau van de VSB, directeur Paul Torilal, via: paul.torilal@vsbstia.org.