Politie houdt drusdealend stel op woonadres aan

De afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname heeft onlangs een drugsdealend stel aangehouden. De politie pleegde een inval op een woonadres in de Mawacaboweg, nadat zij informatie had ontvangen dat drugs ter plaatse werd verhandeld.

Op het woonadres zijn de 44-jarige Chanderman C. en zijn 46-jarige partner Kamla K. aangetroffen en aangehouden. Daarbij zijn 166 wikkels marihuana en 152 wikkels cocaïne op de locatie aangetroffen en in beslag genomen.

Een ter plaatse aangetroffen geldbedrag is ook in beslag genomen omdat het vermoeden bestaat dat het geld door drugsverkoop verdient is.

Tijdens het verhoor heeft het tweetal toegegeven drugsverkopers te zijn, aldus de Surinaamse politie.