Bestuurder verliest controle over stuur en eindigt met voertuig in de goot

De bestuurder van deze auto kwam vrijdag met zijn voertuig in een goot terecht bij een eenzijdig ongeval. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 13.00u in de middag plaats vond in de Frederikshoopweg.

Door nog onbekende oorzaak verloor de bestuurder van het voertuig de controle over het stuur. Hij raakte hierdoor van de weg af en eindigde met de auto in de goot. Niemand raakte bij het ongeval gewond.

Het voertuig liep wel flink wat schade op en moest door een sleepwagen uit de goot worden gehaald.

Nog een foto: