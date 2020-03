Nog veel onduidelijkheid over terugkeer gestrande reizigers in Nederland

Er is op dit moment nog veel onduidelijkheid over de terugkeer van gestrande Surinaamse reizigers in Nederland. De Surinaamse zanger Damaru bijvoorbeeld is een van de mensen die momenteel in Nederland zit en nog niet terug kan.

Damaru, die met TUI naar Nederland vloog, heeft nog niets vernomen over een concrete terugreis vertelde hij zojuist aan de redactie van Waterkant.Net. Hij heeft van TUI vernomen dat de maatschappij nog geen toestemming van Suriname heeft om met passagiers terug te vliegen.

In Suriname wordt al wel gewerkt aan de terugkeer van de reizigers die bij terugkeer twee weken verplicht in quarantaine moeten. Nederland wordt namelijk gezien als een hoog risicoland m.b.t het coronavirus en dus kan het virus op die manier geïmporteerd worden net als de twee andere gevallen in het land.

Op bovenstaande foto’s die vrijdagavond gedeeld werden is te zien dat gewerkt is aan het plaatsen van veldbedden bij de opvang in het KKF gebouw en NIS. Vernomen wordt dat daar de gestrande reizigers in quarantaine zullen worden geplaatst.

Intussen zijn ook vandaag vanuit Suriname diverse vluchten richting Nederland vertrokken: