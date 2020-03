Nu vier personen positief getest op coronavirus in Suriname

Er zijn nu vier personen in Suriname die positief getest zijn op het coronavirus (COVID-19). De redactie van Waterkant.Net verneemt dat twee personen die in quarantaine geplaatst waren, positief getest zijn op het virus.

Tijdens de dagelijkse COVID-19 update gisteravond door de Regering en het Nationaal COVID-19 Management Team (NCMT), werd bekend gemaakt dat er nog een geval was bijgekomen. Het gaat om een vrouw die is afgereisd uit Nederland en positief getest is op COVID-19 in Suriname. Zij is opgenomen in het St. Vincentius Ziekenhuis.

Gisteravond werd ook bekend gemaakt dat een persoon die in Suriname vertoefde, positief getest is op het virus in Nederland.