VIDEO: Luitenant-Kolonel waarschuwt feestgangers die naar ‘Tequila Party’ willen gaan

Luitenant-Kolonel Danielle Veira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) in Suriname, heeft feestgangers die vrijdag naar een Tequila Party willen gaan gewaarschuwd. Op niet mis te verstane wijze maakte zij duidelijk dat feestgangers dit liever achterwege kunnen laten, in verband met het coronavirus.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus in Suriname, waar op dit moment meerdere mensen besmet zijn, zijn party’s verboden. Een hilarisch filmpje waarin zij de feestgangers streng toespreekt ging donderdagavond viraal. In het filmpje dat ook hieronder te zien is zegt zij dreigend:

“..Ga naar die Tequila Party, ie kang go jerre! Je zult zien waar je je tijd door gaat brengen de volgende avond. Ga naar het feestje, we gaan jullie allemaal oppakken. Want jullie gaan niemands leven in gevaar brengen met jullie Tequila Party. Doe het.. nee: Doe het! Je wil zien wat er gaat gebeuren? Doe het!!..” aldus Veira.

