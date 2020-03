Huize Sukh Dhaam schenkt groenten uit eigen plantenkas

De afgelopen periode heeft de oogst plaatsgevonden van gewassen geteeld door Huize Sukh Dhaam, de oogst kwam uit hun plantenkas die is opgezet uit het Japan Caribbean Climate Change Partnership Project (JCCCP). De meeste kinderen van Huize Sukh Dhaam zijn vanwege de paasvakantie naar huis, waardoor er een overschot was aan groenten.

De landbouwvoorlichters van Regio-Oost hebben het kindertehuis bijgestaan bij de oogst. Een deel hiervan is geschonken aan Huize Ekklisia alsook de Hubert Stichting afdeling Commewijne. Beide tehuizen kunnen het aanbod goed gebruiken. Het JCCCP project stelde landen in het Caraibisch gebied in de gelegenheid projecten in te dienen om in aanmerking te komen voor een grant. Het projectvoorstel van het ministerie van LVV voor het opzetten van plantenkassen bij Surinaamse kinderhuizen zodat deze zelfvoorzienend kunnen worden, is toen goedgekeurd.

De kinderhuizen in Suriname die zijn gekozen zijn Odo Neti, Sukh Dhaam, Maria Hoeve en Stichting Open Poort ‘Olga Clarc’. Bij al deze tehuizen zijn de plantenkassen reeds opgezet en landbouwvoorlichters van LVV gaan op regelmatige basis langs voor de nodige begeleiding. Het planten in kassen heeft als voordeel dat er nauwelijks of geen weersinvloeden zijn. De gewassen zijn beschermd tegen zowel overvloedige regen alsook zon. Dit was ook het idee van Japan, de mensen weerbaar maken tegen de optredende klimaatsverandering. De plantenkassen zijn hierbij heel geschikt.

Minister Rabin Parmessar is ingenomen met het project dat door Japan is gefinancierd. “In combinatie met de beschikbare kennis binnen LVV, kunnen we de instellingen helpen om zelfvoorzienend te worden en hun kas te versterken”, meldt het ministerie.