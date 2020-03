KPS: Om het leven gekomen bromfietser is 24-jarige Radjwien Seepaul

Het Korps Politie Suriname heeft zojuist de identiteit vrijgegeven van de bromfietser die in de middag van donderdag 19 maart op de afdeling Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis het leven gelaten na een verkeersongeval. Het gaat om de 24-jarige Radjwien Seepaul.

Uit het voorlopig politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat Seepaul op zijn bromfiets over het rijwielpad langs de Indira Ghandiweg reed. Langs de weg was een heftruckbestuurder voor een handelszaak bezig met het uitladen van cement uit een vrachtwagen. De vrachtwagen stond langs de weg geparkeerd.

Tijdens het voorbij rijden kwam de bromfietser Radjwien, Seepaul tegen de heftruck aan met het gevolg dat hij een zware verwonding opliep in zijn buikstreek. Hij werd per ontboden ambulance overgebracht naar het ziekenhuis; alwaar hij de geest gegeven heeft.

Het lijk van Radjwien, Seepaul is in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen door de politie. Vermeld dient te worden dat de 28-jarige heftruckbestuurder in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs. Hij is na verhoor heen gezonden. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek in beslag genomen meldt de Surinaamse politie.