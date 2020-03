VIDEO: Gerucht over avondklok in Suriname klopt niet

Een hardnekkig gerucht over een in te stellen avondklok in Suriname klopt niet. Dat zei kolonel Jerry Slijngaard van de Nationale Commissie voor Rampenbeheersing (NCCR) zojuist.

Het bericht werd vandaag vele malen gedeeld via WhatsApp en Facebook.

Avondklok of niet ? Hier de ontknoping ! Posted by George Cheng on Friday, 20 March 2020