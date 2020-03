Marktventers bieden verkoopwaar aan in Jodenbreestraat na sluiting markt

De autoriteiten in Suriname hebben de Centrale Markt in Suriname onlangs dichtgegooid als maatregel om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het virus verspreidt zich razendsnel en teveel mensen bij elkaar is daarom absoluut uit den boze. De sluiting lost echter niet veel op.

Marktventers bieden hun verkoopwaar namelijk gewoon aan in de Jodenbreestraat. Dat blijkt uit bovenstaande foto die vanmorgen in de stad gemaakt is. In deze situatie komen er ook gewoon veel mensen bij elkaar en dat slaat haaks op de maatregel.

In het verleden is die plek ook aangewezen en gebruikt voor een noodmarkt, bijvoorbeeld in september vorig jaar toen de markt werd schoongemaakt. Of de markt in de Jodenbreestraat dit keer ook een maatregel van de Surinaamse overheid is, is niet bekend.