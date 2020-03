Man gewond afgevoerd na val uit manjaboom in Suriname

Een man die vanmiddag in een manjaboom klom, had waarschijnlijk niet gedacht dat hij zou eindigen in het ziekenhuis. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man in kwestie rond 12.30u uit de manjaboom is gevallen.

Hij was bezig de boom te kappen op een locatie aan de Citruslaan en viel tijdens deze werkzaamheden door onbekende reden naar beneden. De politie van Geyersvlijt kwam ter plaatse en schakelde een ambulance in.

De man werd met onbekende verwondingen naar de Spoedeisende Hulp vervoerd voor verdere medische hulp, zoals op bovenstaande foto te zien is.