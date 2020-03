4-jarige jongen verdronken in de Tijgerkreek

Een vreselijk ongeluk afgelopen weekend in Suriname: een 4-jarige jongen is zaterdag verdronken in de Tijgerkreek. De kreek waar het incident plaats heeft gevonden loopt achter langs de woning van het slachtoffer, meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Groningen te Saramacca kreeg op zaterdag 14 maart om 15.00 uur de melding van een verdrinkingsgeval in de Tijgerkreek. Het slachtoffer is de 4-jarige Rivano Kamidie.

Hij werd door familieleden uit de kreek gehaald en naar de polikliniek te Tijgerkreek gebracht omdat hij nog teken van leven vertoonde. Op de polikliniek heeft de dienstdoende helaas geconstateerd dat Rivano overleden was.

Volgens de Surinaamse krant Dagblad Suriname was hij samen met zijn 7-jarige broer bij de kreek. Onder een kapotte brug zag de 4-jarige een kat van zijn oom. Hij probeerde het huisdier te pakken. Echter struikelde hij en viel in de kreek. De 7-jarige broer probeerde zijn jongere broer te redden, echter zonder resultaat schrijft de krant.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is het lijk aan de nabestaanden afgestaan voor de ter aarde bestelling aldus de politie.