Worden de verkiezingen in Suriname uitgesteld door uitbraak coronavirus?

Nu het totale leven in Suriname is ontwricht door de komst van het coronavirus, vraagt iedereen zich af of de verkiezingen in Suriname op mei 2020 nog wel door kunnen gaan. Die vraag is nog niet beantwoord, maar ingewijden denken dat president Bouterse daar deze week meer over zal zeggen.

Intussen heeft minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken zojuist in Bakana Tori op Radio SRS al laten doorschemeren dat de verkiezingen mogelijk worden uitgesteld. Dat meldt de Surinaamse site SR Herald zojuist.

De bewindsvrouw noemt het coronavirus oftewel COVID-19 de directe reden voor een mogelijke verschuiving van de verkiezingsdatum.