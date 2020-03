Coronavirus: Surinaamse Buza-minister Pollack-Beighle in zelf isolatie

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken zit momenteel in zelf isolatie. Dat heeft de regering zojuist gemeld. De bewindsvrouw heeft zelf daarom gevraagd, nadat ze vrijdag vanuit Amsterdam op de Johan Adolf Pengelluchthaven in Suriname was geland.

Pollack-Beighle kwam vrijdagavond nog net voor het ingaan van de maatregelen van de regering van Suriname met betrekking van het sluiten van het luchtruim, vanuit Nederland op Zanderij aan meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Uit het bericht van het NII is niet af te leiden wat de reden is dat Pollack-Beighle in isolatie is gegaan. Volgens de richtlijnen van Volksgezondheid en BOG dienen mensen die met positief geïnfecteerde personen in contact zijn geweest en/of uit het buitenland komen, zich uit voorzorg in quarantaine te plaatsen onder toezicht en begeleiding van de lokale gezondheidsdiensten.

Vice-president Ashwin Adhin benadrukte zojuist tijdens een persconferentie van het door de regering ingestelde team terzake COVID-19, dat de minister niet in het Regionaal Ziekenhuis Wanica in isolatie is.

De minister van Volksgezondheid gaf aan dat de vrouwspersoon die eerder positief getest is op het COVID-19 virus, in stabiele toestand verkeerd. Zij is het eerste geïmporteerd ‘Coronageval’ in Suriname en tot nu toe ook het enige geval, benadrukte de minister.