Gestrande reizigers kunnen uit en naar Suriname worden gevlogen

Door de plotselinge 30 dagen sluiting van het luchtruim van Suriname wegens het coronavirus, zijn veel reizigers in Suriname, maar ook in het buitenland gestrand. De Surinaamse regering werkt nauw samen met luchtvaartmaatschappijen om deze mensen op korte termijn weer thuis te krijgen.

Het gaat hierbij om twee groepen: Surinaamse ingezetenen die zich momenteel in het buitenland bevinden en naar Suriname terug willen en buitenlanders (niet-ingezetenen) die zich momenteel in Suriname bevinden. Voor beide groepen zijn door de overheid oplossingen bedacht.

Surinaamse ingezetenen die in het buitenland zijn en naar Suriname terug willen, zullen bereid moeten zijn om na aankomst in Suriname direct 14 dagen in verplichte quarantaine te gaan. Het zou tot en met 18 maart gaan om circa 600 mensen, die nog terug moeten komen naar Suriname vanuit het buitenland.

Aan de hand van de beschikbare quarantaine mogelijkheden zal een datum hiervoor bekend worden gemaakt. Ingezeten die gebruik willen maken van deze zogenoemde repatriëringsvluchten dienen zich te laten registeren bij de desbetreffende diplomatieke posten van Suriname in de landen waar zij zich bevinden.

In samenwerking met luchtvaartmaatschappijen zullen ook alle buitenlanders (niet-ingezetenen) die zich momenteel in Suriname bevinden, binnen 1 week uit Suriname getransporteerd worden. Hiervoor heeft de overheid een ontheffing van de sluiting van het luchtruim bedacht van 15 maart om 00.00u tot en met zondag 22 maart om 00.00u.

De KLM liet eerder al weten dat ze vanaf maandag vliegtuigen vanuit Nederland naar Suriname stuurt om gestrande Nederlandse onderdanen op te halen. De maatschappij vliegt met een leeg vliegtuig naar Suriname, dus accepteert ook geen passagiers die vanuit Amsterdam naar Paramaribo willen vliegen.

Ook TUI zal met een leeg vliegtuig naar Suriname vliegen. Gestrande reizigers in Suriname kunnen contact opnemen met de luchtvaartmaatschappijen.