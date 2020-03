VIDEO: Drukte bij supermarkten in Suriname vanwege coronavirus

In Suriname was het vrijdagmiddag, na de persconferentie van de regering over de eerste met het coronavirus besmette persoon in Suriname, extra druk in diverse supermarkten. Veel mensen hebben de aankondiging van de maatregelen aangegrepen om boodschappen in te slaan oftewel te hamsteren.

Bij supermarkt Choi’s stonden mensen in de rij om naar binnen te mogen, zoals in onderstaand filmpje te zien is. Door deze drukte moest de supermarkt haar deuren vroeg sluiten. Ook Tulip moest haar deuren eerder sluiten en bij G-Sale (foto boven) was er een enorme drukte.

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft de Surinaamse gemeenschap opgeroepen om niet over te gaan tot het hamsteren van levensmiddelen uit vrees voor het coronavirus. Het hamsteren leidt volgens HI&T onnodig tot schaarste en stijging van prijzen en is verboden.

De situatie in Suriname doet sterk denken aan Nederland, waarbij mensen aan het hamsteren zijn geslagen nadat het kabinet indringende maatregelen aankondigde om het coronavirus in te dammen. Met name toiletpapier was daar zeer gewild.

Dit was de situatie vrijdagmiddag bij Choi’s: