Minister Hoefdraad wordt vandaag verhoord in zaak Van Trikt

Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën wordt vandaag verhoord In het strafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijk strafbare feiten gepleegd door de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt. Intussen zijn reeds de regeringscommissaris bij de CBvS Vijay Kirpalani en de directeuren van de bank gehoord door het speciaal rechercheteam, dat door de procureur-generaal is samengesteld.

Omtrent deze zaak verklaarde de bewindsman eerder dat er grote vraagtekens zijn over de overeenkomsten die de Centrale Bank van Suriname heeft getekend met onder meer Clairfield Benelux N.V. en Orion Assurance & Advisory Services N.V. De minister heeft eerder verklaard kennis te dragen van de relatie die het Belgische bedrijf had met de CBvS, maar heeft nimmer inzage gehad in de inhoud van de gesloten contracten, laat staan dat hij op de hoogte zou zijn geweest van de gebleken wurgcontracten en daarin opgenomen astronomische bedragen.

Naar zeggen van de minister heeft hij daarnaast nimmer een volmacht aan Van Trikt noch aan de Belgische vertegenwoordiger Buysse van het bedrijf Clairfield verstrekt om namens de Surinaamse Staat te handelen. De minister acht het van wezenlijk belang dat er duidelijkheid komt ten aanzien van de betrokkenen bij de overeenkomsten en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.

Het spreekt voor zich dat minister Hoefdraad daarom zijn volledige medewerking zal verlenen aan het onderzoek, laat het ministerie van Financiën weten in een persbericht.