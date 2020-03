Landbouwvoorlichters Regio-Oost zetten moestuin op bij kindertehuis

Landbouwvoorlichters van het ministerie van landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-Oost, hebben onder leiding van Tuscany Sontotirto, waarnemend ressortleider, een bezoek gebracht aan het kindertehuis Ekklisia aan de Djojosoepartoweg te Tamanredjo in het district Commewijne. Het kindertehuis staat onder leiding van Joyce Frijde. Samen met de kinderen van het tehuis is er een moestuin opgezet.

De plantjes voor de moestuin zijn geschonken door het bedrijf Selena’s Planten N.V. dat ook in Commewijne is gevestigd. Met de opzet van de moestuin zal het kinderhuis dat 20 kinderen huisvest, in de behoefte van eigen groente kunnen voorzien. De kinderen waren enthousiast en hebben onderling de verschillende werkzaamheden rond de moestuin verdeeld.

De Surinaamse landbouwvoorlichters zullen het kindertehuis de volle ondersteuning blijven geven. Zij hebben tijdens dit project ervaren dat de kinderen heel enthousiast waren. Jong geleerd is oud gedaan dus hopen zij dat tenminste één kind het geleerde meeneemt in de toekomst.

Het beleid van het ministerie is erop gericht garantie te bieden voor de toegang tot veilig geteeld voedsel in Suriname. Om deze garantie en continuïteit te bieden is het ministerie constant bezig met de aanleg van tuinen en plantenkassen op scholen, kindertehuizen en senioren verblijven, meldt LVV.