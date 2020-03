‘Inzittenden SLM vlucht aan boord gehouden vanwege virus bij medepassagier’

Passagiers die vrijdagavond omstreeks 21.00u lokale tijd aankwamen op de internationale luchthaven van Suriname, zijn nu meer dan twee uur later nog steeds aan boord. De mensen mogen het vliegtuig nog niet verlaten, omdat het Bureau Openbare Gezondheid (BOG) in het toestel bezig is met een passagier die besmet zou zijn met het virus.

Dat vertelde een medewerkster van de luchthaven aan wachtende familieleden op Zanderij. “Op instructies van het BOG zijn uw familieleden nog in het toestel. BOG moet toestemming geven wanneer ze wel naar buiten mogen en is momenteel bezig uw familie te beschermen” vertelde de vrouw aan de afhalers.

Eerder meldde Waterkant.Net dat er een zieke passagier aan boord zou zitten die besmet zou zijn met het coronavirus, maar dat is officieel nog niet bevestigd. Familieleden moeten buiten de ontvangsthal wachten tot hun mensen uit het toestel mogen en naar buiten kunnen komen. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.

Het toestel zou gebruikt worden om terug te vliegen naar Amsterdam. Passagiers die op vertrek staan zouden nu moeten boarden maar dat is nog niet het geval.

UPDATE – de passagier wordt afgevoerd:

Het vliegtuig in kwestie op Zanderij om 23.20u