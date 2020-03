Bromfietser op voorrangsweg in centrum geschept door auto

Bij een verkeersongeval donderdagmiddag in het centrum van Paramaribo is een bromfietser gewond geraakt. Het ongeval vond plaats rond 15.20u aan de Heerenstraat in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bestuurder van de bromfiets een bankbeveiliger is.

De bromfietser reed over de Heerenstraat in de richting van de Klipstenenstraat. De auto reed over Grote Kerkstraat en wilde de Heerenstraat oversteken om in de Noorderkerkstraat te gaan. De autobestuurder zou daarbij niet goed hebben opgelet.

Hierdoor ontstond een botsing tussen de auto en de bromfiets. Het Surinaamse Command Center kreeg de melding binnen en de politie van bureau Centrum ging ter plaatse. Daar trof men de bromfietser aan die klaagde over pijn aan zijn been.

De man heeft vermoedelijk een beenfractuur opgelopen en werd per ambulance naar de Spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek.