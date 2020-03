ABOP noemt Holi feest ‘echt Surinaams’ en wenst iedereen ‘Subh Holi’

In Suriname is het vandaag een nationale vrije dag in verband met het van oorsprong Hindoeïstische Holi feest. De Algemene Bevrijdings-en Ontwikkelingspartij (ABOP) is van mening dat Holi echt Surinaams is. De partij wenst elke Surinamer blijdschap en gezondheid toe, en natuurlijk: Subh Holi. Dat zegt zij in onderstaand persbericht:

Phagwa of het Holi-feest, is een oud hindoefeest waar de overwinning van het goede op het kwade wordt gevierd en waar alle bevolkingsgroepen in Suriname aan meedoen. De kleurrijke bundeling die het Surinaams volk op deze dag tentoon stelt geeft elk jaar vernieuwde hoop voor de toekomst van ons land. Het festival is een symbool van onze waarden en een waarachtig bewijs van onze multi-etnische Surinaamse natie.

In onze samenleving is de Phagwa viering een belangrijke bouwsteen. Bij deze Holi viering vraagt de Algemene Bevrijdings-en Ontwikkelingspartij (ABOP) dat elke Surinamer beseft dat de liefde voor land en volk in het hart van de mens geschreven moet staan.

Holi is het festival van kleuren waar wij met gekleurde poeder of gekleurd water de barrières van discriminatie verbrijzelen, solidariteit bevorderen en de werkelijke eenheid van de verschillende culturen in ons land belichten. Eenheid en diversiteit vormen de basis voor de kracht van onze Republiek. Het is uit die kracht dat wij moeten putten om uit deze moeilijke periode van financiële malaise te raken.

Harmonie en solidariteit voeren altijd de boventoon tijdens onze Surinaamse Phagwa viering. Wij hopen dat het eenheidsgevoel van het Phagwa feest het heel jaar door en vooral met het oog op de verkiezingen van 25 mei blijft voortbestaan.