Western Union:’Bericht over uitsluitend uitbetalen dollarzendingen in euro’s klopt niet’

Een onlanks verspreidt bericht over Western Union, dat het bedrijf geldzendingen uitsluitend in euro’s zou uitbetalen, klopt niet. De Surinaamse nieuwsite SR Herald stelde vorige week dat er een nieuwe maatregel zou zijn ingevoerd, waarbij cliënten uitsluitend in euro’s kunnen ontvangen. Maar dat bericht klopt niet en is misleidend zegt het bedrijf.

“Western Union Internationaal maakt duidelijk dat de informatie niet juist is. Zij en haar agenten zijn diep verontwaardigd over de berichtgeving en ervaart het als misleidende berichtgeving. Ze is eveneens van oordeel dat negatieve berichtgeving schadelijk is en veroorzaakt onnodig onrust en verwarring in de Surinaamse samenleving” aldus eeen verklaring van het bedrijf, welke door SR Herald zelf werd gepubliceerd.

In een eerder verschenen artikel op 6 maart had een medewerker van Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat de maatregel bevestigd tegenover Suriname Herald.

Western Union stelt dat alle locaties in Suriname transacties uitbetalen in de valuta, welke in het Western Union-systeem zijn aangegeven. Het betreft de valutasoorten Amerikaanse dollars en euro’s.