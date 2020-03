Jörgen Raymann te zien in nieuwe musical ‘Hello, Dolly!’

De Surinaams-Nederlandse cabaretier Jörgen Raymann is momenteel in de Nederlandse theaters te zien en wel in de musical Hello, Dolly! De musical vertelt over een koppelaarster die zichzelf heeft voorgenomen de selfmade miljonair Horace Vandergelder voor zich te winnen.

Zij doet dit terwijl de twee winkelbedienden van Vandergelder voor het eerst naar New York reizen om echte liefde te vinden. Simone Kleinsma speelt de rol van Dolly Levi; Paul de Leeuw en Jörgen Raymann delen de rol van Horace Vandergelder.

Afgelopen zondag was de première in Rotterdam.