Hoogste punt in aanbouw zijnde Streekziekenhuis Atjoni bereikt

Het hoogste punt van het in aanbouw zijnde Streekziekenhuis in Atjoni is bereikt. Dit moment is niet ongemerkt voorbijgegaan voor de gemeenschap van het dorp. Minister Sergio Akiemboto en zijn collega Andre Misiekaba werden door president Desi Bouterse in de gelegenheid gesteld om de Surinaamse vlag te plaatsen bij het hoogste punt van het gebouw. Deze plechtigheid heeft gisteren plaatsgevonden tijdens een bezoek van Bouterse aan het gebied.

Het staatshoofd heeft persoonlijk een speciale groet gebracht aan de werkers die bezig zijn met de bouw en offers brengen. “Wat is groter dan een ziekenhuis te bouwen waar de mensen de nodige zorg kunnen krijgen? Laten wij geloof hebben in onszelf en samen werken om dit land vooruit te brengen. Laat elke stap een bewuste stap zijn om steeds dichterbij te komen.” De president uitte zijn dankbaarheid ook aan de minister van Volksgezondheid voor zijn inspanningen om een ziekenhuis te Atjoni op te zetten.

Districtscommissaris Humphry Jeroe is bijzonder verheugd met de tot nu toe behaalde resultaten. “Twee jaar terug is men begonnen met het openstoten en vandaag mogen we hier staan bij het in bouw staande ziekenhuis. Gezondheidszorg heeft iedereen nodig. En deze regering zorgt ervoor dat we het krijgen. Er wordt niet alleen gesproken, maar ook uitgevoerd”, aldus de burgervader in Suriname.

Robert Mohamed, onderdirecteur van het ministerie van Volksgezondheid sprak namens de minister. Het ziekenhuis zal beginnen met 25 bedden, een laboratorium, apotheek en poli. In het tweede deel zal een operatiekamer komen en een plek waar je röntgenfoto’s kan maken. Er wordt geprobeert het zo gauw mogelijk af te hebben. Volgens mohamed zal het ziekenhuis niet zomaar bemand worden. Er zullen ook specialisten geplaatst worden, waaronder een kinderarts en gynocoloog.