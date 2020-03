ALS: Beweringen door boze bestuursleden over handelingen voorzitter is verzinsel

Het bestuur van de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) zegt in een persbericht dat de beweringen door vier boze bestuursleden in de media over de voorzitter Reshma Mangre een verzinsel is. Volgens de boze bestuursleden zou de voorzitter handelingen hebben gepleegd buiten de statuten van de vakbond om. Het bestuur laat echter weten dat alle handelingen die de voorzitter heeft gepleegd gebaseerd zijn op besluiten van het bestuur van ALS en in lijn zijn met de statuten van de vakbond.

Het bestuur zegt verder dat de ALS of haar voorzitter geen media oorlog zal voeren met welk bestuurslid dan ook. Conform de convocatie wordt elk lid van ALS opgeroepen om aanwezig te zijn bij de alv van 19 maart 2020. Daarbij zal het bestuur haarfijn met alle bewijzen uitleggen wat er precies aan de hand is.

Hieronder het persbericht van de ALS:

“Op social media circuleert een bericht afkomstig van vier bestuursleden van Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), namelijk: dhr. Balesar, Rabinderpersad (Ondervoorzitter); mw. Wangsarana, Helia (Secretaris-Generaal); mw. Bhugoea, Sharita (1ste Penningmeester); mw. Imansoeradi, Winish (2de Penningmeester).

Volgens voornoemde 4 bestuursleden zou de Voorzitter van ALS handelingen hebben gepleegd buiten de Statuten van de vakbond om. Dit is een verzinsel. Alle handelingen die de Voorzitter heeft gepleegd zijn gebaseerd op besluiten van het Bestuur van ALS en zijn in lijn met de Statuten van de vakbond.

ALS of haar Voorzitter zal geen media oorlog voeren met welk bestuurslid dan ook. Conform de convocatie wordt elk lid van ALS opgeroepen om aanwezig te zijn bij de alv van 19 maart 2020. Daarbij zal het Bestuur haarfijn met alle bewijzen uitleggen wat er precies aan de hand is. Daar het Bestuur, met name de Voorzitter, niet heeft willen toegeven aan o.a. een onstatutaire eis van voornoemde bestuursleden, die misbruik wensten te maken van vakbondsverlof, werken zij activiteiten van ALS thans tegen. Het Bestuur laat zich echter niet uit het veld slaan. De belangen van het collectief gaan boven de enge belangen van enkele bestuursleden.

Op het schrijven van de advocaat van de 4 bestuursleden is er reeds gereageerd. Dat de alv wordt gehouden naar aanleiding van de brief van de advocaat van de 4 bestuursleden is het zoveelste verzinsel. De advocaat vroeg om een alv uiterlijk 6 maart jl. en stelde dat voornoemde bestuursleden hun eigen vergadering zouden houden, indien de vergadering niet uiterlijk 6 maart zou worden gehouden. Het Bestuur van ALS kon/kan geen gehoor geven aan de eis van de 4 bestuursleden.

De verdaagde alv van ALS (en niet die van de 4 bestuursleden) zal hervat worden op 19 maart 2020, daar het sowieso de bedoeling was om de verdaagde alv te hervatten. Laat u zich goed informeren. En laat ALS niet worden misbruikt door enkele bestuursleden, om niet alleen hun verplichtingen jegens de werkgever te verzaken, maar meer nog om de belangen van het collectief ondergeschikt te maken aan hun eigen privé belangen”.