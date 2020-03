Hardrijder zonder rijbewijs belandt in trens met auto

Deze personenwagen in Suriname raakte zwaar beschadigd toen het voertuig zondag in een trens terecht kwam. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ging om een eenzijdig ongeval dat in de ochtend plaats vond te Welgedacht C.

Volgens de eerste berichten zou de bestuurder van het voertuig, die niet beschikt over een geldig Surinaams rijbewijs, heel hard hebben gereden. Hij probeerde met volle snelheid enkele auto’s in te halen.

Mogelijk dat hij daarbij de controle over het stuur kwijt raakte en met de auto in de trens terecht kwam. De schade aan het voertuig van het merk Toyota Mark X, was enorm. De bestuurder zelf kwam met de schrik vrij.

Het voertuig moest door een sleepbedrijf uit de trens gehaald worden.