Brunswijk: ‘Haïtianen in Suriname sluiten zich aan bij ABOP’

Ronnie Brunswijk, hier op de foto met zijn moeder in verband met de dag van de vrouw vandaag, richt zich bij de komende verkiezingen op een nieuwe groep in Suriname. De voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) heeft laten weten dat Haïtianen in Suriname zich aansluiten bij ABOP

“Mi go in tap wan uitnodiging fu a Haïtiaanse gemeenschap in Wanica.

Ze hebben zich massaal bij de ABOP aangesloten. Ai Wroko 🖤💛” aldus ‘Bigi Bravo’, die gisteren zijn 59ste verjaardag vierde.

