VIDEO: Lange rij voor goedkope basisgoederen in Suriname

Het lijkt wel op een foto uit de jaren tachtig, toen basis goederen enorm schaars waren en op rantsoen te koop werden aangeboden: lange rijen van mensen die dit weekend de zon en regen trotseerden om aan goedkope basisgoederen in Suriname te komen.

De beelden die hieronder te zien zijn, werden afgelopen zaterdag live gemaakt bij de winkel van Chotelal in een zijstraat van de Hendrikstraat. Sommige mensen hebben meer dan vier uur in de rij gestaan om de goedkope producten te bemachtigen.

Een liter zonnebloemolie kost in de gewone Surinaamse winkel 15 SRD, bij Chotelal is dat 6 SRD. Een kilogram knoflook kost 35 SRD elders maar bij Chotelal 6 SRD, zegt een wachtende vrouw tegen Starnieuws.

“Ik weet niet hoe Chotelal in staat is een blik sardine voor SRD 4 te verkopen, maar ik ben blij dat ik voor deze prijs heb kunnen kopen. In een normale winkel zou ik drie maal de prijs betalen” zegt een andere vrouw tegen de nieuwssite.

Bekijk de situatie hieronder: