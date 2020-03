TV: Goudkoorts in Suriname in documentaireserie ‘De Amazone’

De zesdelige documentaireserie ‘De Amazone’ is vanaf 23 februari elke zondag om 20.35 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2. Op zondag 8 maart aanstaande besteedt het programma aandacht aan de goudkoorts in Suriname.

In ‘De Amazone’ reist Sandra Korstjens, Latijns-Amerika correspondent voor o.a. RTL Nieuws, kriskras door dit unieke gebied. Van de goudzoekers in Suriname tot de sojaboeren in Brazilië en van de oorspronkelijke bewoners van Ecuador tot illegale cocaplukkers in Colombia.

Ze tekent hun verhalen op, luistert naar de bedreigingen en gaat op zoek naar de kansen die het bos biedt.

‘De Amazone’ is een co-productie van De Haaien en BNNVARA naar idee van Adelheid Kapteijn (die ook de research doet).