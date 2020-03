Pick-up die voorrang had op z’n kop na aanrijding

Deze 24 jaar oude roodgelakte pickup kwam op z’n kop terecht nadat het voertuig werd aangereden door een Hiace bus. Volgens de eigenaar reed zijn voertuig, dat door zijn broer bestuurd werd, niet hard zoals op social media beweerd wordt.

Naderend op de kruising Geertruide- en Parsimstraat, waar de bestuurder van de pick-up voorrang had, toeterde hij tot 3 keer toe voor de aankomende witte hiace bus aan zijn linkerkant die reed over de parsim straat. De bus stopte en de pick-up reed door.



Plotseling toen de pick-up nog niet helemaal over de kruising was trok de witte bus met volle vaart op en veroorzaakte de botsing waarbij pickup over de kop ging zegt de eigenaar.

De eigenaar van de pick-up voelde zich genoodzaakt bovenstaand verhaal te doen nadat de foto van het ongeluk gisteren in de Surinaamse krant Times of Suriname verscheen. De wildste verhalen gingen rond waaronder ook dat de 24 jaar oude pick-up te hard zou hebben gereden, maar dat klopt volgens hem dus niet.