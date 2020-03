Biza moedigt studenten aan persoonsgegevens te controleren

In het kader van de Wettelijke Terinzagelegging (WTIL) van de kiezerslijsten in Suriname is het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) gestart met een landelijke scholentour om stemgerechtigden, onder wie first voters en second voters, aan te moedigen om hun persoonsgegevens te controleren. De landelijke scholentour is gestart op Scholengemeenschap Tamanredjo (SGT), Commewijne, gevolgd door het Imeao (Nickerie) en het Pedagogisch Instituut Nickerie.

Op woensdag 4 maart heeft de Commissie Voorlichting Verkiezingen een bezoek gebracht aan het AMTO aan de Jaggernath Lachmonstraat. Jutta Soekarnsingh van de commissie geeft aan dat het doel van dit project niet alleen is om het controleren van de persoonsgegevens, maar ook om aan te moedigen om op 25 mei te stemmen. Zij deelt mee dat het project vervolgd wordt met de Scholengemeenschap Maho en afgesloten wordt met de Henry N. Hassankhan Scholengemeenschap. Soekarnsingh zegt dat uit voorlopige evaluatie van de bezoeken is gebleken, dat zeker bij de first voters de bewustwording van het stemmen aangewakkerd moet worden. Zo wisten enkelen niet eens dat zij op 25 mei hun stem kunnen uitbrengen.

Studente Marilfa Hasselbaink is zeer onder de indruk van het bezoek van de commissie. Zij maakt het voor de eerste keer mee dat het ministerie studenten door middel van een scholentour stimuleert om hun persoonsgegevens te controleren. Iris Burnet-Bowen, coördinator van het AMTO vindt het een geweldig initiatief van het ministerie dat studenten op zo een manier vertrouwd kunnen raken en horen op welke manier zij hun stem bij de komende verkiezingen kunnen uitbrengen.

Soekarnsingh zegt dat het belangrijk is dat de Surinaamse jongeren weten dat door te stemmen zij het beleid bepalen voor vijf jaren. Zij roept jongeren op om actief te participeren en niet passief aan de kantlijn te staan. “Zorg ervoor dat jij je gegevens hebt gecheckt om op 25 mei 2020 je stem uit te brengen, want per slot van rekening gaat het niet alleen om jouw toekomst, maar om onze toekomst. Het gaat niet alleen om jouw land, maar om ons land”, benadrukt Soekarnsingh.

Landelijk kunnen kiesgerechtigden tot en met 14 maart hun persoonsgegevens controleren op alle districtscommissariaten alle Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s) en de 378 mobiele units .Het ministerie heeft ook een website gelanceerd waar stemgerechtigden hun gegevens kunnen controleren: cbb.gov.sr of www.verkiezingen.sr