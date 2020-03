Opnieuw vergunningen van buschauffeurs in Suriname ingevorderd

De politie heeft in samenwerking met leden van het Surinaamse ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) deze week weer vergunningen van buschauffeurs ingevorderd. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Op maandag 2 maart werden verkeerscontroles uitgevoerd op lijnbussen op twee locaties. Deze controles vonden plaats op de kruising van de Indira Ghandi- en Nieuw Weergevondenweg en op de kruising van de Nieuwe Weergevonden- en Agnoriaweg.

In totaal zijn er 61 buschauffeurs van lijnbussen staande gehouden om hun bescheiden te controleren. Daarbij zijn van vijf buschauffeurs de vergunningen ingevorderd door de leden van OWT&C.

Verder zijn negentien bestuurders bekeurd voor het rijden zonder bus vergunning, niet in het bezit zijn van een geldig Surinaams rijbewijs en rijden zonder dat het voertuig gekeurd of ter herkeuring is aangeboden, aldus de politie.

