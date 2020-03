Wisselkoersen US dollar en euro verder gestegen in Suriname

Er moet in Suriname steeds meer worden neergeteld voor vreemde valuta. De US dollar en euro wisselkoersen in het land zijn gisteren verder de lucht ingegaan. De cambiokoers voor de aankoop van USD bedroeg gisteren tussen SRD 10.25 en 10.50 en werd tussen de SRD 11.00 en 11.25 verkocht. De euro werd tussen SRD 10.50 en 11.00 aangekocht en tussen de 11.25 en 11.40 verkocht.

De perikelen rondom de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hebben de koersen sinds de laatste week van januari langzamerhand verder doen stijgen. Als gevolg daarvan blijven de prijzen van goederen en diensten ook maar stijgen. Volgens verschillende economen stijgen de koersen nu weer vanwege de recente ontwikkelingen bij de moederbank.

De CBvS is afgelopen week onder nog grotere druk komen te staan, nadat de Federal Reserve Bank of New York (Fed) besloten heeft om voorlopig geen cash US dollars meer te leveren aan de Surinaamse moederbank. Dit omdat de CBvS zich niet heeft gehouden aan de strenge voorwaarden die gesteld waren door de Amerikaanse centrale bank.

De Fed is niet blij met het feit dat de dollars bij cambio’s, waaronder die van Chotelal (City Cambio), zijn terechtgekomen. Volgens de Amerikaanse centrale bank ontstaat zo namelijk het gevaar van money laundering. De cash dollars moesten volgens de Fed via de commerciële banken worden verstrekt en niet via cambio’s.