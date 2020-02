Suriname houdt zich niet aan voorwaarden; Fed levert geen US dollars meer

De Federal Reserve Bank of New York (Fed) zal voorlopig geen cash US dollars meer leveren aan de Centrale bank van Suriname (CBvS). Dit omdat de CBvS zich niet heeft gehouden aan de strenge voorwaarden die waren gesteld door de Amerikaanse centrale bank schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vanmorgen.

De Fed is niet blij met het feit dat de dollars bij cambio’s, waaronder die van Chotelal (City Cambio), zijn terechtgekomen. Hierdoor ontstaat namelijk het gevaar van money laundering aldus Starnieuws. De cash dollars moesten volgens de Fed via de commerciële banken worden verstrekt en niet via cambio’s.

In september vorig jaar werd de CBvS voor het eerst rechtstreeks door de Fed van cash US dollars voorzien. De Surinaamse moederbank liet toen weten dat Suriname hiermee behoort tot een zeer selecte groep van landen die voldoen aan de stringente voorwaarden die de FED stelt voor het verzorgen van valutadiensten. De CBvS had veel tijd en energie erin gestopt om dit te realiseren.

Dat Chotelal (City Cambio) goedkope dollars kreeg van de CBvS komt door een ‘project’ van de regering onder leiding van de Surinaamse president Bouterse. Vanuit de gemeenschap was er veel kritiek op dit project. Minister Stephen Tsang van Handel, Industrie en Toerisme gaf eerder aan dat mensen die kritiek leveren op cambio Chotelall ‘vrijpostig’ zijn.

Ondertussen is de koers van de US dollar ten opzichte van de SRD boven de 10 uitgekomen.