Commissie Voorlichting Verkiezingen doet Scholengemeenschap Nickerie aan

De scholengemeenschap Nickerie bestaande uit het pedagogisch instituut en het IMEAO, is aangedaan door de commissie Voorlichting Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze scholengemeenschap is de tweede school die is bezocht tijdens de landelijke scholentour op middelbaar niveau. De bedoeling is om zoveel mogelijk first voters te bereiken door ze alle informatie te verschaffen over hoe te stemmen en wat er allemaal nodig is om te gaan stemmen op 25 mei 2020.

Het is gebleken dat deze doelgroep niet zelf naar informatie op zoek gaat. Daarom heeft de commissie besloten om zelf naar de jongeren toe te stappen om de awareness over de verkiezingen onder deze doelgroep te vergroten. Aangezien de Wettelijke Ter inzagelegging van de Surinaamse kiezerslijsten nu gaande is, werden de studenten in de mogelijkheid gesteld om hun persoonsgegevens ook ter plekke te controleren. Het lag in de bedoeling om ook de Scholengemeenschap Nickerie, bestaande uit het HAVO, VWO aan te doen, maar helaas kon dat niet vanwege de S.O. periode. Met dit bezoek heeft de commissie zeker driehonderd studenten kunnen bereiken.

Directeur Dinesh Binda van IMEAO Nickerie meent dat elke informatie naar de studenten toe belangrijk is. Hij apprecieert het bijzonder dat Nickerie niet is overgeslagen. De gang naar de stembus is een burgerrecht, waarbij burgers door te gaan stemmen de toekomst van het land helpt mede bepalen, zegt Binda. Bepat Nawien, IMEAO student van de richting marketing heeft de verstrekte informatie als zeer leerrijk ervaren. Ook is hij erg content met het initiatief dat zij gelijk hun persoonsgegevens konden controleren. Nu is hij verzekerd dat hij op de kiezerslijst staat en op 25 mei gaat hij zeker naar de stembus om zijn stem uit te brengen.

De studenten Karishma Ramdhan van het IMEAO en Ramdien Tushania van het Pedagogisch Instituut geven aan dat de informatie hen goed heeft bereikt en zij nu precies weten hoe te stemmen op 25 mei. Hun oproep naar de kiesgerechtigden is om op 25 mei te gaan stemmen en bewust te stemmen. De landelijke scholentour zal zich ook voortzetten in de andere districten.

De scholentour ging op 26 februari van start. De eerste scholengemeenschap in Suriname die werd bezocht was de scholengemeenschap Tamanredjo (S.G.T.) bestaande uit drie scholen: HAVO, VWO en IMEAO. De volgende school die zal worden aangedaan is het A.M.T.O.