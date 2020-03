Illegale goudzoekers belagen goudonderneming in Suriname

Een grote groep illegale goudzoekers heeft gisteren de goudonderneming Boss Enterprises NV nabij Afobaka, belaagd. Daarbij werd het aanwezige personeel ge√Įntimideerd, geslagen en met de dood bedreigd. Ook werden bedrijfseigendommen vernietigd. De politie werd ingeschakeld, maar heeft tot op heden niets gedaan en niets van zich laten horen.

Volgens Surinaams media begon het in de ochtend met een barricade die door de illegale gouzoekers op de weg die leidt naar het goudbedrijf was opgeworpen. De politie stond erbij en keek ernaar. Daarna ging de groep van circa 60 man naar het bedrijf waarbij het bedrijfsterrein werd betreden.

De circa 45 aanwezige arbeiders werden hardhandig aangepakt. Daarbij werden ook hun persoonlijke eigendommen, zoals mobiele telefoons afgepakt. Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) moesten de medewerkers hals over kop vertrekken richting stad. Een deel vluchtte naar het stuwmeer gebied.

Directeur Narpath Bissumbhar is niet te spreken over de gang van zaken. Tegen Starnieuws zei hij dat hij niet kan snappen dat er anarchie heerst op zijn bedrijfsterrein en bedrijfseigendommen worden vernietigd en dat de politie gewoon niet optreedt. Van de politie met wie hij telefonisch contact zocht, kreeg hij te horen dat werd gewacht op ‘instructies van hogerhand’ schrijft dWT.

Het is niet de eerste keer dat Boss Enterprises last heeft van illegalen op haar goudconcessie. Bissumbhar zegt tegen dWT al sinds oktober 2019 onder meer bij de procureur-generaal aan de bel te hebben getrokken hierover. Zijn klacht bij de pg en de politie heeft echter niet veel uitgericht, want hij bleef last ondervinden van deze illegale porknokkers. Zo ook gisteren.

De Surinaamse politie was niet bereikbaar voor commentaar.