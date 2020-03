Aanvang baggerproject voor de vaargeul van de Surinamerivier

Dit is het schip, de Hang Jun 3001, dat samen met twee andere schepen de Surinamerivier in een jaar zal uitdiepen over een lengte van 68 kilometer. Het startsein van het baggerproject voor de vaargeul van de Surinamerivier, werd gisteren gegeven. Één schip is dus al hier, de andere twee schepen zijn onderweg van Curaçao.

“Hoewel het traject van baggeren enigszins verlaat komt, wil ik stellen dat wij nu op het juiste moment tot actie overgaan. Niet in de laatste plaats vanwege de gedegen voorbereiding, maar ook met het oog op de ontwikkelingen in ons offshore gebied” zei vice-president Ashwin Adhin bij de aanvang van het project, dat wordt uitgevoerd door China Harbour Engineering Company (CHEC).

De rivier wordt uitgediept vanaf de monding op zee tot en met Domburg in Wanica, een traject van 68 km. Het werk en de onderhoudswerkzaamheden van vijf Jaren, kost US$ 58 miljoen en worden door Suriname betaald. Deels met een lening van US$ 45 miljoen bij Finabank.

Volgens Adhin gevn de recente ontwikkelingen rondom olie- en gas niet alleen een extra prikkel om te baggeren, maar zeker ook om onze gehele services en transportsector naar de next level te tillen. Hij zegt verder dat in het bijzonder de directe actoren in deze sector zijn het aan zichzelf en de samenleving verplicht om na te gaan welke upgrading noodzakelijk is, opdat Suriname maximaal profijt haalt uit het transportgebeuren gerelateerd aan de olie- en gasindustrie.