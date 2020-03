Reizen tussen Guyana en Suriname via Backtrack week gesloten om Corona virus

Het reizen tussen Guyana en Suriname, via de zogenoemde Backtrack route, is vanaf zondag 1 maart gedurende een week gesloten. De maatregel komt van het Guyanese ministerie van volksgezondheid en heeft te maken met het stijgend aantal Corona besmettingen in onder andere Duitsland en Frankrijk.

Ook de verkiezingen in Guyana, die worden gehouden op maandag 2 maart 2020, spelen mee. De politie, die wordt ingezet om deze route te controleren, is deze week namelijk op andere plekken in het land nodig vanwege de verkiezingen.

De autoriteiten zijn bang dat door een verminderde controle van de politie op de Backtrack route, het aantal reizigers daar toeneemt hetgeen weer een dreiging vormt voor het land.

De beslissing kwam vrij onverwachts waardoor een aantal Guyanese ingezetenen in Suriname gestrand zijn.