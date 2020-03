Alle aankomende passagiers op luchthaven Suriname gecheckt op temperatuur

Nu er ook sprake is van mogelijke besmettingsgevallen van het Coronavirus (COVID-19) in Brazilië en Sint Maarten, komt het virus steeds dichterbij Suriname. Het risico voor COVID-19 is van ‘moderate‘ naar ‘high‘ verschoven voor het Caribisch gebied.

Dat betekent dat ook de screeningscriteria op de Surinaamse havens zijn aangepast van ‘personen uit hoog risicogebied’ naar ‘alle personen‘. Op de internationale luchthaven van Suriname moeten alle inkomende passagiers daarom een temperatuur check ondergaan, zoals op de foto te zien is.

De check geschiedt met een Handheld digitale IR Infrarood thermografie Camera Thermometer. Van N.V. Luchthavenbeheer mocht het Bureau Voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) afgelopen week twee van deze thermal imaging cameras in ontvangst nemen ter versterking van de port health dienst van het BOG.

“Deze thermal imaging camera’s zijn een welkome toevoeging aan de thermo-guns welke reeds worden gebruikt door het port health team en zullen onze capaciteit om alle inkomende passagiers een temperatuur check te laten ondergaan versterken” aldus het BOG.

De CEO van NV Luchthavenbeheer Timothy Mendonca overhandigde twee camera’s aan de directeur van BOG, mevr. Minouche Bromet: