Automobilist die ravage in verkeer veroorzaakte zwaar gewond

Een automobilist die zondagochtend een ravage veroorzaakte in het verkeer in Suriname, is daarbij zwaar gewond geraakt. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man uiteindelijk rond 02.30u in een trens aan de Indira Gandhiweg eindigde met zijn auto.

Voor dat dit gebeurde ramde de bestuurder eerst een voertuig van achteren aan de Indira Gandhiweg ter hoogte van de Copieweg. Na deze eerste actie reed hij in volle vaart weg van de plek van het ongeval en ging richting centrum.

Vervolgens kwam hij bij een inhaalmanoeuvre op de weg in botsing met een tegenligger waardoor zijn voertuig in de trens belandde. De man zelf werd uit het voertuig geslingerd en kwam zwaargewond op het wegdek terecht (foto/inzet).

Hij werd per ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis in Suriname vervoerd. Zijn voertuig raakte zwaar beschadigd zoals op de foto te zien is.

Het is niet duidelijk waarom de man zich op deze manier gedroeg. Volgens omstanders verkeerde hij mogelijk onder invloed van alcohol. De Surinaamse politie heeft dit niet bevestigd en heeft de zaak in onderzoek.