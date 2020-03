Morgen start uitbaggeren van vaargeul Suriname rivier

Morgen, maandag 2 maart, zal de regering van Suriname het startsein geven voor het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier. De vaargeul voldoet al enkele jaren niet aan de diepte die vereist is om grote schepen binnen te halen en de goederen die daarmee gepaard gaan.

De Surinaamse regering spreekt van een grootscheeps project dat van eminent belang is voor de handel van en naar het land. De werkzaamheden zullen over een periode van een jaar worden uitgevoerd. De vaargeul zal niet alleen in de diepte, maar ook in de breedte worden uitgediept.

“Wij verwachten dat we de redererijen, handelaren en andere stakeholders de mogelijkheid bieden om de goederen binnen te brengen. Ook voor de export is het van eminent belang. Zeker ook voor Staatsolie zal dit project een meerwaarde hebben voor de export van olie. Ook andere producten die exporteert worden. Elke burger in Suriname zal er baat bij hebben” zei minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie.

De minister zegt dat dit project van eminent belang is, gelet op het sociaal-, maatschappelijk- en economisch effect. Aan het project is er een onderhoudsperiode van 5 jaar gekoppeld. In deze periode zal ervoor gezorgd worden dat de vaargeul begaanbaar wordt gehouden.

President Bouterse zou bij de onlangs gehouden NDP massameeting gezegd hebben dat het baggerproject er voor zal zorgen dat levensmiddelen in Suriname goedkoper zullen worden. Maar volgens onderzoeker Derrick Ferrier is deze bewering niet juist: