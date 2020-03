KNVB produceert handboek voor Suriname over beheer kunstgrasvelden

De Surinaamse minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, heeft vrijdag het handboek dat geproduceerd is door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) over ‘Beheersorganisatie Kunstgrasvelden’ in ontvangst genomen uit handen van een vertegenwoordiger van de KNVB, Danny Meukens.

De 24 multipurpose kunstgrasvelden die vanaf 2014 in geheel Suriname zijn aangelegd door het ministerie met als projectuitvoerder de KNVB, worden beheerd door lokale organisaties. Deze organisaties krijgen de nodige deskundige begeleiding met als doel de continuïteit en kwaliteit van beheersorganisaties te garanderen. Ook worden er middels dit handboek handvaten aangereikt aan de organisaties teneinde te kunnen zorgen voor de duurzaamheid van de kunstgrasvelden door effectief beheer en onderhoud.

Het handboek is een opdracht geweest van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, waarbij de KNVB haar standaarden gebruikt heeft met betrekking tot beheer en onderhoud, budgettering, activiteiten planning en bestuur en organisatie samenstelling. Hierin zijn ook de bevindingen, ervaringen en inzichten van de beheersorganisaties verwerkt die hebben deelgenomen aan de eerder gehouden workshops. De overhandiging heeft op vrijdag 28 februari plaatsgevonden.

Het boek moet dienen als leidraad bij de exploitatie van de sportaccommodaties. De beheersorganisaties worden versterkt middels workshops en training. Het handboek is ook een van de tools die als middel gebruikt wordt, waarbij de ervaringen en aanbevelingen van de organisaties ook zijn meegenomen.

Minister Gopal is dankbaar voor de inzet van de verschillende organisaties en de projectuitvoerder KNVB, die zal moeten resulteren in de duurzaamheid van de velden. Zij stelt het op prijs dat het gaat om een dynamisch handboek dat na evaluatiemomenten naar ervaringen van de organisaties aangepast kan worden. Ook is zij ervan overtuigd dat de deskundige begeleiding zal zorgen voor het gewenste resultaat.