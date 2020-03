Buurman zet vriend aan om gouden ketting van buurvrouw te stelen

De Surinaamse politie heeft een 31-jarige buurman aangehouden, die het brein lijkt te zijn achter een woning inbraak bij de buren. Hij zou het gemunt hebben op een zware gouden halsketting van zijn buurvrouw, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Uit het politie onderzoek is naar voren gekomen, dat buurman Awinash B. zijn 25-jarige vriend Shaquille B. meer bekend als ‘Dogla’ heeft aangezet om in te breken bij zijn buren. Shaquille ging in op dat voorstel en is vermoedelijk met een andere crimineel de woning van de buren binnen gedrongen. Dit nadat zij een raam geforceerd hadden.

In de woning werd de heer des huizes aangevallen waarna zijn vrouw, die in een andere ruimte was, om hulp begon te roepen. De criminelen vluchtten toen de woning uit. De politie werd ingeschakeld en een plaatselijk onderzoek leidde de politie naar de woning van de achterbuurman Awinash B.

Awinash werd vorige week maandag door de politie van Lelydorp aangehouden en flink aan de tand gevoeld. Daarbij biechtte hij op dat hij Shaquille had aangezet om in te breken bij zijn buren. Op aanwijzing van Awinash werd Shaquille dezelfde dag op zijn woonadres opgespoord en aangehouden.

Hangende het onderzoek zijn Awinash en Shaquille opgesloten. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van een mogelijke derde verdachte meldt de Surinaamse politie.