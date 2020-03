Automobilist die 75-jarige fietser van achteren doodreed en vluchtte nog spoorloos

De automobilist die de 75-jarige fietser Sadjalan Maddoe (foto), in de vroege ochtend van zondag 1 maart in de Plutostraat doodreed, is nog niet achterhaald. De politie van de Verkeersunit Paramaribo is belast met het onderzoek in deze zaak.

Door de aanrijding raakte de heer Maddoe zodanig gewond, dat hij ter plaatse overleed. De autobestuurder is na de aanrijding door gereden en heeft de heer Maddoe in hulpeloze toestand achter gelaten.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat meneer Maddoe op weg was naar de moskee. Voorts dat hij is van achteren moet zijn aangereden door de automobilist. Een ingeschakelde arts heeft de dood van meneer Maddoe vast gesteld.

Het ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie ter obductie in beslag genomen door de politie. De heer Maddoe is de 12e verkeersdode dit jaar tot nu toe in Suriname.