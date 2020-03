‘Vijf zetels voor VHP in Nickerie als NDP’ers daar niet samenwerken’

De voorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP), de Surinaamse president Desi Bouterse, was afgelopen weekend in Nickerie om zijn partijgenoten daar op het hart te drukken om samen te werken. “Als de NDP’ers niet samen willen werken dan krijgt de VHP vijf zetels en dan heb ik nul” aldus Bouterse.

Geprobeerd wordt om naast William Waidoe ook Rashied Doekhie weer op de NDP lijst te krijgen als lijstduwer voor de verkiezingen in Suriname. Tussen die twee waren er echter hoog oplopende spanningen, vandaar dat Bouterse hoogst persoonlijk naar Nickerie ging wellicht om te bemiddelen. Hij bracht daarbij ook een bezoek aan Waidoe’s moeder.

Maar Bouterse staat voor een dilemma, wordt in het rijstdistrict gezegd. Alleen een samenwerking tussen Waidoe en Doekhie zou de NDP nog kunnen helpen in Nickerie. Komt Doekhie er echter bij, dan zou dat kunnen betekenen dat NDP financierder Johnny Mahespalsingh afhaakt. Tussen hem en Doekhie was er namelijk onenigheid over grondfraude.

Waidoe zei eerder geen interesse te hebben om samen met Doekhie op één lijst te staan, maar zegt nu dat hij zich flexibel opstelt en dat de ‘coach’ hem kan opstellen waar en met wie hij dat wil. Of Bouterse eruit komt in Nickerie weten we na woensdag aanstaande, wanneer de voorzitter verslag uitbrengt aan het NDP bestuur.

Bouterse: VHP wint alle 5 zetels in Nickerie als de NDP'ers niet hard willen werken. NDP krijgt nul. A no mi taki, na Desi Bouterse! Bouterse is moedeloos! Posted by Idris Naipal on Sunday, 1 March 2020