Doodgekapte zoon laat vrouw en zeven kinderen achter

De 39-jarige Tony Persaud die zaterdagavond is doodgekapt door zijn vader aan de Welgedacht C-weg in Suriname, heeft een vrouw en zeven kinderen achtergelaten. De vrouw heeft het nu verschrikkelijk zwaar, omdat haar man de enigste kostwinner was van het gezin. Zij werkt niet vanwege ziekte en het gezin woont onder erbarmelijke omstandigheden.

De directeur van stichting 1 voor 12, Louis Vismale (foto/midden), heeft onlangs een bezoek gebracht aan de weduwe en haar kinderen. Heel emotioneel vertelde de vrouw, Ansoya Madari, wat er precies die bewuste avond is gebeurd en hoe het reilen en zeilen van het gezin thuis is. Naar zeggen van Madari leefden vader en zoon al jaren in ruzie met elkaar. De vader heeft volgens haar ook meerdere keren gezegd dat hij haar man zal doodmaken.

Bericht gaat door onder filmpje:

Afgelopen zaterdagavond heeft de vader de daad bij het woord gevoegd. De vader was dronken en bedreigde de zoon die ook had gedronken dat hij hem zou doodkappen. Er ontstond daardoor op een gegeven moment een hevige woordenwisseling beide die uitmondde in een vechtpartij. Op een bepaald moment greep de vader een houwer en verwondde Tony op verschillende delen van het lichaam.

Volgens de vrouw kwam haar man daarna in de woning en gilde om te komen kijken wat er met hem is gebeurd. De politie werd meteen ingeschakeld. Madari zegt dat haar verwondde man toen moeilijk ademde. Toen de politie ter plaatse arriveerde leefde Tony nog. Bij aankomst van het ambulancepersoneel had hij reeds de geest gegeven.

Stichting 1 voor 12 doet een dringend beroep op de Surinaamse overheid om de vrouw en de kinderen te helpen en begeleiden. Bij het bezoek liet Vismale een levensmiddelenpakket en een geldsbedrag achter voor het gezin. Vismale vernam dat geen van de kinderen naar school gaat. Hij heeft laten weten dat hij na de begrafenis contact zal maken met het ministerie van Onderwijs voor een oplossing.

De districtscommissaris heeft inmiddels toegezegd de uitvaart te zullen bekostigen. Bekijk het volledig intervieuw hierboven.