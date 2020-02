Bromfietser overleden na aanrijding in Nickerie

Opnieuw is er in Suriname een bromfietser om het leven gekomen. Dit gebeurde vandaag bij een aanrijding in het rijstdistrict Nickerie. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval rond 18.30u plaats vond tussen de bromfietser en een personenwagen aan de Fredericiweg.

De auto kwam vanuit Paradise en ging richting Nieuw-Nickerie toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloren zou hebben. Het voertuig begon volgens een ooggetuige te tollen en zou de bromfietser die dezelfde richting opging hard hebben geraakt.

De bromfietser vloog van z’n vervoersmiddel en kwam in de berm terecht. Hij zou het leven ter plekke hebben gelaten.

Het slachtoffer is de 11e verkeersdode in Suriname tot nu toe dit jaar. Het valt op dat de meeste verkeersdoden die dit jaar gevallen zijn bromfietsers zijn.