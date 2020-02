Man die na kappartij op de vlucht sloeg alsnog aangehouden

De 37-jarige Raoul, N. die ervan wordt verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan zware mishandeling, is in de tweede week van februari door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) te Paramaribo-Noord aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Deze man heeft in december 2019 een zekere S.P. ernstige kapverwondingen op zijn rug, arm en op het behaard hoofd toegebracht. Het slachtoffer werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp voor medisch consult.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat er een woordenwisseling ontstond tussen Raoul en het slachtoffer over een betalingskwestie. Dit viel vermoedelijk niet in goede aarde bij Raoul, waarbij hij een houwer te voorschijn haalde en S.P. kapverwondingen toebracht op het lichaam.

Na de daad koos Raoul het hazenpad, kennelijk met de bedoeling om uit handen van de politie te blijven. Het gelukte de wetsdienaren van RBTP om deze man na de verkregen informatie te hebben uitgewerkt op te sporen en aan te houden.

De houwer waarmee Raoul het slachtoffer de kapverwondingen heeft toegebracht is nog niet achterhaald. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie de verdachte door de politie van Geyersvlijt hangende het onderzoek in verzekering gesteld.