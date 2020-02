Fietstocht Stichting Alzheimer in Suriname

De stichting Alzheimer en Overige Dementieën Suriname organiseert op zondag 1 maart 2020 een fietstocht. Deze fietstocht omvat een reeks van activiteiten die de stichting zal organiseren om de bewustwording over Alzheimer en Dementie binnen de Surinaamse samenleving te creëren.

De stichting is in 2017 opgericht met het doel het leven van mensen met dementie en hun verzorgers te verbeteren. Middels samenwerkingen met buitenlandse organisaties en hulp van donoren zal de stichting de doelen gesteld realiseren.

De stichting is van mening dat door activiteiten te organiseren in het kader van Alzheimer en Dementie de samenleving op verschillende manieren en momenten kennis kan maken met de ziekte alsmede een beter begrip hebben van de signalen van iemand met dementie. Door het succes van de geplande activiteiten zal de stichting al snel uitgroeien tot een landelijk opererend orgaan.

Fiets mee en Feti Alzheimer is het thema van de ongeveer 35 km lange fietstocht die gehouden zal worden op zondag 01 maart, 2020. De tocht georganiseerd in samenwerking met de Zondagmorgen Bikers en Fietsen in Suriname zal vanuit het kantoor van de stichting aan de Monizstraat 35 zal vertrekken om 8 uur in de ochtend.

De stichting verwacht een goede opkomst en zal met de opbrengsten van de fietstocht haar traject van het bieden van betere gezondheidszorg, financiële, sociale en juridische ondersteuning aan mensen met dementie en hun families starten.