Zusters mishandelen schoonzus die hun broer behekst zou hebben

De politie te Flora heeft afgelopen week drie zusters aangehouden die de vrouw van hun broer mishandelden, omdat zij hem behekst zou hebben. Het gaat om de drie vrouwen Eunice W. (37), Debora W. (35) en Amoline O. (56).

De drie vrouwen begaven zich in de avond van dinsdag 4 februari naar een avondschool, alwaar zij hun schoonzus te lijf gingen. Het slachtoffer is getrouwd met een broer van deze verdachten. Vanwege problemen in relationele sfeer heeft het trio haar mishandeld.

Volgens het Korps Politie Suriname wordt de vrouw wordt ervan beschuldigd haar partner te hebben behekst. Nadat het slachtoffer aangifte deed, zijn deze drie kemphanen opgespoord en op donderdag 13 februari aangehouden door de politie van het bureau Flora.

Het slachtoffer heeft een fractuur aan haar linker middenvinger. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de drie vrouwelijke verdachten ingesloten.